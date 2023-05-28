UnionPay опередела Visa по доле на рынке дебетовых карт

Доля транзакций по дебетовым картам UnionPay составила 40,03%, при этом у Visa — 38,78%. Также китайская платежная система опережает американскую по объемам операций по картам: 16,2 миллиарда долларов против 14,1 миллиарда долларов.

Показатели по числу транзакций с использованием дебетовых карт также выше у UnionPay, чем у Visa (75,12% против 63,91%).

Уточняется, что с 2011 года транзакции по дебетовым картам платежной системы США снизились с почти 80 процентов до 39,5%, а у китайской поднялись с близких к нулевым значений до 38,6%.

Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что карты UnionPay банков, попавших под санкции, за границей не работают. Он отметил, что «шансы» есть только у таких карт банков Газпромбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк, но стопроцентной гарантии нет и у них.

«Карты UnionPay банков, попавших под санкции, за границей не работают. Если кому-то нужна карта, которая работает за границей, ему нужно выбирать банк, который пока еще не попал под санкции. «Тинькофф Банк» не годится, он под санкциями. Скорее всего, они не будут работать. Может быть, где-нибудь кому-нибудь повезет, но это большой риск.Банкомат может сказать, что не работает с такой картой. Банки под санкциями становятся токсичными», - отметил он.



