«Большой риск»: Россиян призвали не рассчитывать на карты UnionPay за границей
Аналитик Владимир Шевченко заявил НСН, что работать будут только карты российских банков, которые не оказались под санкциями, но и здесь есть риск.
Карты UnionPay банков, попавших под санкции, за границей не работают, заявил аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН. Он отметил, что «шансы» есть только у таких карт банков Газпромбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк, но стопроцентной гарантии нет и у них.
В России с 23 мая начался выпуск карты китайской платежной системы UnionPay, с помощью которой можно будет расплатиться или снять деньги в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. Выпуск наладил попавший под западные санкции «Тинькофф Банк». Шевченко отметил, что карты санкционного банка вряд ли будут работать.
«Карты UnionPay банков, попавших под санкции, за границей не работают. Если кому-то нужна карта, которая работает за границей, ему нужно выбирать банк, который пока еще не попал под санкции. «Тинькофф Банк» не годится, он под санкциями. Скорее всего, они не будут работать. Может быть, где-нибудь кому-нибудь повезет, но это большой риск. Банкомат может сказать, что не работает с такой картой. Банки под санкциями становятся токсичными», - отметил он.
По его словам, больше шансов у карт UnionPay банков, которых обошли санкционные ограничения, но и в этом случае нет стопроцентных гарантий.
«Если посмотреть на сайт UnionPay, там всего три банка российских указано: Газпромбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк. Но это все не так просто, карты могут работать, а могут и нет, зависит от конкретного банка и банкомата. Запад может наложить санкции на любой банк. Кроме UnionPay у нас больше ничего нет, все остальные платежные системы американские, европейские и японские. Они присоединились к санкциям и не работают. Есть платежная система «Мир», но тем банкам и странам, которые с ней сотрудничают, грозят вторичными санкциями. Это тоже очень рискованно, сегодня работают, а завтра уже нет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее посол Кубы в РФ Хулио Гармендию Пенью заявил, что туристы смогут расплачиваться картами российской платежной системой «Мир» уже в этом году. По его словам, работы по внедрению российских карт ведутся около года, процесс затянулся из-за технических проблем, передает «Радиоточка НСН».
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