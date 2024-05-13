Карл III во время лечения от онкологии потерял вкус

Король Великобритании Карл III рассказал, что во время лечения от онкологии потерял вкус. Об этом пишет Daily Mail. Британский монарх посетил Музей военной авиации в Гэмпшире, где встретился с ветераном британских вооруженных сил Аароном Мэпплбеком.

Военный признался Карлу III, что в прошлом году проходил курс химиотерапии из-за рака яичек, в связи с чем потерял вкус. Король ответил, что у него было то же самое во время лечения онкологии.