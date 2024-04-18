Принц Гарри сменил место жительства в документах с Британии на США

Документы экотуристической компании принца Travalyst опубликовала Регистрационная палата США. В них говорится, что страной проживания представителя королевской семьи теперь являются Соединенные Штаты, а не Великобритания.

Издание отметило, что со сменой места жительства Гарри может лишиться права замещать монарха, если тот временно не сможет исполнять государственные обязанности.

В феврале сообщалось, что Гарри может вернуться к исполнению королевских обязанностей из-за прохождения его отцом Карлом III курса лечения от рака, передает «Радиоточка НСН».

