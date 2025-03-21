Трамп признался в любви к Карлу III

Своё признание американский лидер сделал после того, как в британской прессе написали о том, что монарх может предложить главе Белого дома сделать США ассоциированным членом Содружества наций.

«Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!» - написал Трамп, прикрепив к посту соответствующую статью в Daily Mail.

Ранее король Великобритании Карл III направил личное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».