Трамп признался в любви к Карлу III

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что любит короля Великобритании Карла III.

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Своё признание американский лидер сделал после того, как в британской прессе написали о том, что монарх может предложить главе Белого дома сделать США ассоциированным членом Содружества наций.

«Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!» - написал Трамп, прикрепив к посту соответствующую статью в Daily Mail.

Ранее король Великобритании Карл III направил личное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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