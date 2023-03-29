Карл III с первым визитом после коронации прибыл в Германию
Британский монарх Карл III вместе с королевой-консортом Камилой с первым официальным визитом после коронации прибыл в Германию, сообщает телеканал CNN.
В ФРГ короля встретили залпами пушечного салюта.
В программе пребывания Карла III запланировано выступление переде депутатами бундестага, а также встреча с украинскими беженцами.
Первоначально свой первый официальный визит он должен был совершить во Францию, но его пришлось отложить из-за беспорядков в стране по поводу пенсионной реформы.
Ранее, как сообщала НСН, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Карл III приедет во Францию в начале лета.
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