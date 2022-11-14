Карл III отмечает 74-й день рождения

По давней традиции британские монархи отмечают день рождения два раза в год. Официальный пышно празднуется летом, а не совпадающий с ним календарный - в кругу семьи.

Карл III стал новым королем Великобритании после смерти своей матери Елизавета II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британских монархов - 70 лет и 7 месяцев.

Ранее в Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III, сообщает Daily Mail.



