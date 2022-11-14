Карл III отмечает 74-й день рождения
Король Великобритании Карл III 14 ноября отмечает 74-летие, впервые это происходит в качестве монарха. Король проведет этот день в кругу семьи, никаких официальных мероприятий не запланировано, передает Би-би-си.
В Лондоне в его честь прозвучат артиллерийские салюты, а кавалерийский оркестр исполнит Happy birthday во время церемонии смены караула в Букингемском дворце.
По давней традиции британские монархи отмечают день рождения два раза в год. Официальный пышно празднуется летом, а не совпадающий с ним календарный - в кругу семьи.
Карл III стал новым королем Великобритании после смерти своей матери Елизавета II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британских монархов - 70 лет и 7 месяцев.
Ранее в Британии призвали бойкотировать новый сезон сериала «Корона» от Netflix из-за клеветы на Карла III, сообщает Daily Mail.
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