СМИ: полиция Британии задержала мужчину, забросавшего яйцами Карла III

Британская полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, сообщает телеканал GB News.

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Сообщается, что инцидент произошёл во время прогулки монарха в Миклгейт-Бар в Йорке.

По данным канала, во время нападения мужчина кричал, что Великобритания «была построена на крови рабов».

Ранее министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе её предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеНападениеВеликобритания
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