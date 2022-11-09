СМИ: полиция Британии задержала мужчину, забросавшего яйцами Карла III
Британская полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, сообщает телеканал GB News.
Сообщается, что инцидент произошёл во время прогулки монарха в Миклгейт-Бар в Йорке.
По данным канала, во время нападения мужчина кричал, что Великобритания «была построена на крови рабов».
Ранее министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе её предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии, сообщает RT.
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