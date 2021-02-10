Карантин в Германии продлен до 7 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 7 марта. Об этом сообщает Интерфакс.

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Ограничения были введены в конце ноября 2020 года, они коснулись магазинов, спортивных клубов, заведений общепита, театров, концертных залов. Локдаун неоднократно продлевали из-за напряженной эпидемической обстановки.

Кроме того, в Германии ранее было введено домашнее обучение для школьников. С 10 февраля принимать решения об открытии школ смогут федеральные земли. Кроме того, власти анонсировали открытие салонов красоты и парикмахерских с 1 марта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияАнгела МеркельГермания
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