Карантин в Германии продлен до 7 марта
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 7 марта. Об этом сообщает Интерфакс.
Ограничения были введены в конце ноября 2020 года, они коснулись магазинов, спортивных клубов, заведений общепита, театров, концертных залов. Локдаун неоднократно продлевали из-за напряженной эпидемической обстановки.
Кроме того, в Германии ранее было введено домашнее обучение для школьников. С 10 февраля принимать решения об открытии школ смогут федеральные земли. Кроме того, власти анонсировали открытие салонов красоты и парикмахерских с 1 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru