Карантин в Германии продлен до 7 марта

Ограничения были введены в конце ноября 2020 года, они коснулись магазинов, спортивных клубов, заведений общепита, театров, концертных залов. Локдаун неоднократно продлевали из-за напряженной эпидемической обстановки.

Кроме того, в Германии ранее было введено домашнее обучение для школьников. С 10 февраля принимать решения об открытии школ смогут федеральные земли. Кроме того, власти анонсировали открытие салонов красоты и парикмахерских с 1 марта.

