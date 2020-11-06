Карабах ведет оборонительные бои за Шуши и Лачин
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что отбила ночные атаки азербайджанских ВС в направлении Шуши. В сообщении Армии обороны в Facebook говорится, что минувшей ночью боевые действия продолжались на всех основных направлениях фронта.
Карабах вел оборонительные бои, нанося врагу значительный урон в живой силе и военной технике на восточном, южном и юго-восточном участках.
Уточняется, что в направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп. Противник понес серьезные потери и на юго-западном направлении – в Лачине.
Азербайджанские вооруженные силы продолжают наступление на всех направлениях передовой.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль находится в контакте с Арменией и Азербайджаном с целью стабилизации ситуации в Карабахе.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН высказал мнение, что захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе.
«Если Шуша будет занята, судьба Степанакерта и всего Нагорного Карабаха будет решена, поскольку будет перерезана главная дорога, которая соединяет НКР с остальной Арменией. После этого им достаточно взять под огневой контроль с воздуха очень тяжелую горную дорогу на севере, которая и так постоянно под угрозой, – и все. Вся группировка армянских вооруженных сил оказывается в оперативном окружении. Снабжение будет чрезвычайно затруднено, и возникнет угроза полного окружения, выходить из которого придется, бросив как минимум всю тяжелую боевую технику, чтобы спасти людей. Сил для контрудара, я уверен, у армян нет, с учетом полного господства турецкой авиации в воздухе. В случае падения Шуши - это стратегический успех Азербайджана и стратегическое поражение Армении. Может быть, даже решающее», - объяснил Стрелков.
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