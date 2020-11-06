Карабах ведет оборонительные бои за Шуши и Лачин

Карабах вел оборонительные бои, нанося врагу значительный урон в живой силе и военной технике на восточном, южном и юго-восточном участках.

Уточняется, что в направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп. Противник понес серьезные потери и на юго-западном направлении – в Лачине.

Азербайджанские вооруженные силы продолжают наступление на всех направлениях передовой.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль находится в контакте с Арменией и Азербайджаном с целью стабилизации ситуации в Карабахе.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН высказал мнение, что захват Шуши азербайджанцами будет означать разгром армян в Нагорном Карабахе.

«Если Шуша будет занята, судьба Степанакерта и всего Нагорного Карабаха будет решена, поскольку будет перерезана главная дорога, которая соединяет НКР с остальной Арменией. После этого им достаточно взять под огневой контроль с воздуха очень тяжелую горную дорогу на севере, которая и так постоянно под угрозой, – и все. Вся группировка армянских вооруженных сил оказывается в оперативном окружении. Снабжение будет чрезвычайно затруднено, и возникнет угроза полного окружения, выходить из которого придется, бросив как минимум всю тяжелую боевую технику, чтобы спасти людей. Сил для контрудара, я уверен, у армян нет, с учетом полного господства турецкой авиации в воздухе. В случае падения Шуши - это стратегический успех Азербайджана и стратегическое поражение Армении. Может быть, даже решающее», - объяснил Стрелков.

