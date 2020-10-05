Карабах обратился в ОБСЕ с требованием признать независимость республики

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) направили в ОБСЕ заявление с требованием признать независимость Карабаха. Документ опубликован пресс-службой МИД НКР.

В обращении говорится, что это является условием обеспечения прав граждан республики на жизнь и мирное развитие.

По мнению руководства Карабаха, международное признание республики - это единственный действенный механизм восстановления мира и безопасности в регионе.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Крабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. Из ряда населенных пунктов была проведена эвакуация жителей.

Сегодня Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле города Гянджи с территории Бердской области республики, передает RT.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал в эфире НСН, чем может завершиться новый военный конфликт в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОБСЕНагорный Карабах
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