Карабах обратился в ОБСЕ с требованием признать независимость республики

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) направили в ОБСЕ заявление с требованием признать независимость Карабаха. Документ опубликован пресс-службой МИД НКР.

В обращении говорится, что это является условием обеспечения прав граждан республики на жизнь и мирное развитие.

По мнению руководства Карабаха, международное признание республики - это единственный действенный механизм восстановления мира и безопасности в регионе.