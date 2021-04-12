Канцлер Германии назвала третью волну COVID-19 «самой тяжелой»
Председатель правительства ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стремительное увеличение числа госпитализаций из-за коронавируса перегружает отделения интенсивной терапии. Она добавила, что третья волна COVID-19 «стала самой трудной», сообщает Die Welt.
По словам канцлера, вакцинация остается главным оружием в борьбе с пандемией. При этом тестирование на вирус позволяет руководству ФРГ «построить мост» в сторону нормализации.
Меркель также призвала иностранные государства к совместным действиям для противостояния пандемии. Она пояснила, что даже быстрая вакцинация населения еще не является гарантией того, что дальнейшие мутации вирусов не будут распространяться по всему миру. Кроме того, считает канцлер, особое значение имеет помощь для проведения вакцинации в наименее развитых странах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Российские банки возместили клиентам более 1 млрд рублей похищенных средств
- Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах
- Путин уволил первого заместителя ФСИН Анатолия Рудого
- Матвиенко: условия льготной ипотеки должны зависеть от ситуации в конкретном регионе
- Канцлер Германии назвала третью волну COVID-19 «самой тяжелой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru