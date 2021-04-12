Канцлер Германии назвала третью волну COVID-19 «самой тяжелой»

Меркель также призвала иностранные государства к совместным действиям для противостояния пандемии. Она пояснила, что даже быстрая вакцинация населения еще не является гарантией того, что дальнейшие мутации вирусов не будут распространяться по всему миру. Кроме того, считает канцлер, особое значение имеет помощь для проведения вакцинации в наименее развитых странах.

