Канцлер Германии назвала третью волну COVID-19 «самой тяжелой»

Председатель правительства ФРГ Ангела Меркель сообщила, что стремительное увеличение числа госпитализаций из-за коронавируса перегружает отделения интенсивной терапии. Она добавила, что третья волна COVID-19 «стала самой трудной», сообщает Die Welt.

По словам канцлера, вакцинация остается главным оружием в борьбе с пандемией. При этом тестирование на вирус позволяет руководству ФРГ «построить мост» в сторону нормализации.

Меркель заявила о своем последнем выступлении в должности канцлера ФРГ

Меркель также призвала иностранные государства к совместным действиям для противостояния пандемии. Она пояснила, что даже быстрая вакцинация населения еще не является гарантией того, что дальнейшие мутации вирусов не будут распространяться по всему миру. Кроме того, считает канцлер, особое значение имеет помощь для проведения вакцинации в наименее развитых странах.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияКоронавирусАнгела МеркельГермания
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