Канцлер ФРГ осудил нападения на русскоязычных граждан
Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил случаи дискриминации русских и русскоязычных граждан, которые проживают в Германии, сообщает ТАСС.
«Абсолютно неприемлемо, когда люди, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», - подчеркнул он, выступая в четверг в Берлине.
По данным газеты «Berliner Zeitung», полиция германской столицы зарегистрировала около 80 инцидентов, связанных с ситуацией на Украине. Речь идет о противоправных действиях, направленных против русскоязычных граждан.
В пятницу неизвестные нанесли оскорбляющие надписи на стену Российского центра науки и культуры. До этого был подожжён вход в спортзал российско-германской школы имени М. В. Ломоносова.
Ранее российское посольство в Лондоне сообщило о попытках дискриминации русского населения в Великобритании.
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