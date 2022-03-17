Канцлер ФРГ осудил нападения на русскоязычных граждан

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил случаи дискриминации русских и русскоязычных граждан, которые проживают в Германии, сообщает ТАСС.

«Абсолютно неприемлемо, когда люди, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», - подчеркнул он, выступая в четверг в Берлине.

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По данным газеты «Berliner Zeitung», полиция германской столицы зарегистрировала около 80 инцидентов, связанных с ситуацией на Украине. Речь идет о противоправных действиях, направленных против русскоязычных граждан.

В пятницу неизвестные нанесли оскорбляющие надписи на стену Российского центра науки и культуры. До этого был подожжён вход в спортзал российско-германской школы имени М. В. Ломоносова.

Ранее российское посольство в Лондоне сообщило о попытках дискриминации русского населения в Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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