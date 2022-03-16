В Лондоне сообщили о попытках дискриминации русского населения в стране
Российское посольство в Лондоне сообщило о попытках местных властей закрыть одну из русских школ на фоне санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Также по данным посольства, спортсмены и музыканты из РФ получают требование подписать «заявления о лояльности» с осуждением операции на Украине.
В посольстве назвали западные санкции бессмысленными и нелегитимными. По мнению посольства, санкции создают серьезные убытки для британского бизнеса и закрывает многие перспективы развития.
Ранее в среду российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений РФ и России нет.
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