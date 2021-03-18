Канцлер Австрии призвал европейский регулятор допустить «Спутник V» в ЕС

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) следует разрешить использовать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление канцлера Австрии Себастьяна Курца в эфире телеканала "Ое-24.ТВ".

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Курц, отвечая на вопросы о вакцинах, заявил, что безопасных вакцин должно быть как можно больше. Он отметил, что настаивает на принятии ЕМА скорейшего решения по регистрации тех препаратов, безопасность которых уже была доказана.

Также канцлер утвердительно ответил на вопрос, получит ли Австрия вакцину "Спутник V". По его словам, закупка вакцины "вполне реальна".

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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