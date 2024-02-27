Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy

Он не раскрыл, в чём заключаются претензии производителя спортивной одежды и обуви, но указал, что тоже подаст иск.

По словам Уэста, Adidas намерен выставить на продажу кроссовки из совместной коллекции Yeezy Boost 350 V2, хотя их сотрудничество прекратилось ещё в 2022 году.

«Они не платят мне за обувь, на которой стоит моё имя... Они насилуют артиста – на ваших глазах и средь бела дня», - заявил рэпер в видеообращении.

Уэст также обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy, поскольку «он к ним отношения больше не имеет».

Ранее компания Adidas объявила о отказе от сотрудничества с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

