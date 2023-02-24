Во Франции предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США
Решение американских властей об увеличении своего военного контингента на Тайване говорит об их намерении начать новый конфликт, который будет развиваться по украинскому сценарию, сообщает RT со ссылкой на заявление французского политика и бывшего депутата Европарламента Флориан Филиппо.
Так он прокомментировал намерения Вашингтона в четыре раза увеличить число американских солдат на Тайване. Как считает политик, основной повесткой для Североатлантического альянса становится мировая война против России и Китая.
Ранее Филиппо заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза представляют угрозу третьей мировой войны.
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