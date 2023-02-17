СМИ: демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена

Многие демократы в Конгрессе США скептически относятся к идее переизбрания действующего лидера США Джо Байдена, но не хотят говорить об этом публично из-за партийной дисциплины, сообщает Politico.

Опрос: Рейтинг Байдена достиг минимальных 38%

По данным издания, парламентарии поддерживают выдвижение в президенты 80-летнего Байдена, потому что боятся потенциальной альтернативы в виде кандидатуры вице-президента Камалы Харрис или избрания бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Лишь немногие демократы в верхней палате хотят, чтобы Байден в очередной раз баллотировался.

Напомним, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конгресс СШАВыборы в СШАПрезидент СШАДжо Байден
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