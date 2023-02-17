СМИ: демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена

По данным издания, парламентарии поддерживают выдвижение в президенты 80-летнего Байдена, потому что боятся потенциальной альтернативы в виде кандидатуры вице-президента Камалы Харрис или избрания бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Лишь немногие демократы в верхней палате хотят, чтобы Байден в очередной раз баллотировался.

Напомним, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году.

