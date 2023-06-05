Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за уступки России
Американские власти должны заставить Киев пойти на серьезные уступки Москве, чтобы закончить конфликт и сосредоточиться на КНР, сообщил ABC News кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Он призвал положить конец военным действиям. Как указал политик, главной угрозой для Вашингтона является Китай, для противостояния которому США должны побыстрее закончить конфликт вокруг бывшей советской республики.
Также Рамасвами призвал американские власти взять на себя обязательство не допускать Украину в НАТО.
Ранее от Республиканской партии участие в выборах подтвердили экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Готовятся объявить о вступлении в президентскую гонку губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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