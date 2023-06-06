Кандидат в президенты США Рамасвами: Расширение НАТО привело к конфликту на Украине

Вхождение в Североатлантический альянс новых стран привело к конфликту вокруг Украины, сообщил изданию Politico бизнесмен и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

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По его словам, расширение НАТО стало катастрофой. В рамках процесса урегулирования ситуации на Украине Москва должна получить «Крым и большую часть Донбасса», а НАТО — пообещать, что Киев не вступит в альянс. При этом Вашингтон должен восстановить «полноценные экономические отношения» с Россией, считает предприниматель.

При этом НАТО «может осуществлять надзор и наблюдение» за ситуацией в бывшей советской республике. Рамасвами указал, что к сделке необходимо прийти, чтобы остановить сближение Москвы и Пекина.

Ранее кандидат в президенты заявил, что американские власти должны заставить Киев пойти на серьезные уступки Москве, чтобы закончить конфликт и сосредоточиться на КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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