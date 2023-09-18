Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Китай главной угрозой

Как отметил Рамасвами, Вашингтону следует сосредоточиться на этом вопросе, а не на «СССР, которого больше не существует», указывает РЕН ТВ.

«Коммунистический Китай — главный приоритет для США, от которого надо защищаться», — заявил кандидат в президенты.

Кроме того, республиканец указал на важность сохранения партнерства с Израилем для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке, отмечает телеканал «360».

