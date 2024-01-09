Кандидат в президенты США Хейли: Вашингтону не нужно отправлять военных на Украину
Вашингтону не нужно отправлять своих военных на Украину, сообщила в эфире телеканала Fox News кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-постпред в ООН Никки Хейли.
По ее словам, Киев этого также не хочет. Она считает обоснованным вопрос о необходимости американской помощи Киеву. Хейли указала, что президенту Джо Байдену «следовало всегда говорить американцам, почему мы делаем то, что делаем, о причине, по которой мы заботимся об Украине».
Ранее в Конгрессе потребовали от властей США сформулировать стратегию помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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