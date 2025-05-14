Глава МИД Польши исключил размещение сил страны на Украине
Польша не будет направлять своих военных на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью порталу onet.pl.
По его словам, если западные страны начнут операцию по размещению своих сил на украинской территории и Польша станет частью этой операции, участие страны «не будет включать в себя пребывание польских солдат на украинской земле».
До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлога заявлял о планах отправить на Украину для сдерживания контингенты из четырех стран Европы.
Ранее в Эстонии заявили о готовности направить на Украину роту военных в качестве «сил сдерживания», пишет RT.
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