Глава МИД Польши исключил размещение сил страны на Украине

Польша не будет направлять своих военных на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью порталу onet.pl.

По его словам, если западные страны начнут операцию по размещению своих сил на украинской территории и Польша станет частью этой операции, участие страны «не будет включать в себя пребывание польских солдат на украинской земле».

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлога заявлял о планах отправить на Украину для сдерживания контингенты из четырех стран Европы.

Ранее в Эстонии заявили о готовности направить на Украину роту военных в качестве «сил сдерживания», пишет RT.

