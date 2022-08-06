В пятницу ЕС принял план по снижению спроса на топливо, согласно которому страны сообщества сократят его на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет. Решение будет действовать до 31 марта следующего года.

Венгрия выступила против плана Брюсселя. При этом поддержавшая документ Польша позже высказалась против соглашения, назвав его правовую основу «дефектной». При этом отказ двух стран не повлиял на принятие плана ЕС.

