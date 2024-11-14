Кандидат на пост главы разведки США фигурирует в базе «Миротворца»

Под фото бывшей конгрессвумен написано, что она «участвовала в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля», а также «вероятно является агентом российских спецслужб». Указывается, что Габбард распространяла недостоверную информацию.

Ранее самого Дональда Трампа исключили из базы «Миротворец». Политик попал в нее и объявили «врагом Украины» за слова по поводу статуса Крыма.



