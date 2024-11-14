Кандидат на пост главы разведки США фигурирует в базе «Миротворца»

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, находится в базе украинского сайта «Миротворец» (В России признан экстремистским и запрещен). Она попала туда в 2022 году.

Трамп накануне сообщил, что предложил Габбард на пост директора разведки.

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Под фото бывшей конгрессвумен написано, что она «участвовала в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля», а также «вероятно является агентом российских спецслужб». Указывается, что Габбард распространяла недостоверную информацию.

Ранее самого Дональда Трампа исключили из базы «Миротворец». Политик попал в нее и объявили «врагом Украины» за слова по поводу статуса Крыма.


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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МиротворецРазведкаСША

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