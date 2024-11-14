Кандидат на пост главы разведки США фигурирует в базе «Миротворца»
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, находится в базе украинского сайта «Миротворец» (В России признан экстремистским и запрещен). Она попала туда в 2022 году.
Трамп накануне сообщил, что предложил Габбард на пост директора разведки.
Под фото бывшей конгрессвумен написано, что она «участвовала в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля», а также «вероятно является агентом российских спецслужб». Указывается, что Габбард распространяла недостоверную информацию.
Ранее самого Дональда Трампа исключили из базы «Миротворец». Политик попал в нее и объявили «врагом Украины» за слова по поводу статуса Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru