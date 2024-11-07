Как напоминает «Комсомольская правда», американского политика внесли в базу и объявили «врагом Украины» за слова по поводу статуса Крыма.

По данным СМИ, в 2018 году на полях саммита G7, Трамп назвал полуостров «российским», однако в Белом доме не подтвердили, но и не опровергли его слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в базу «Миротворца» попал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

