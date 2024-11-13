Кандидат на пост главы евродипломатии считает законными претензии РФ по ее активам

«Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожает Украину», — заявила она.

Каллас отметила, у Москвы может быть возможность «вернуть» активы в рамках урегулирования.

ЕС обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

