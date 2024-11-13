Кандидат на пост главы евродипломатии считает законными претензии РФ по ее активам
13 ноября 202400:17
Кандидат на пост главы евродипломатии и бывший глава правительства Эстонии Кая Каллас признала законными претензии Москвы по ее активам, сообщает Bloomberg.
«Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожает Украину», — заявила она.
Каллас отметила, у Москвы может быть возможность «вернуть» активы в рамках урегулирования.
ЕС обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru