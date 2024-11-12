ЕС обсудит передачу Украине замороженных российских активов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что на следующей неделе Совет Евросоюза по иностранным делам планирует обсудить вопрос передачи Украине замороженных российских активов. В эфире телеканала TVN он отметил, что предстоящее заседание может быть напряженным и драматичным.

По словам Сикорского, обсуждение будет сосредоточено на вопросах финансовой поддержки Украины. Министр уточнил, что участникам предстоит принять решение о том, использовать ли замороженные российские активы в качестве источника финансирования, а также предоставлять ли Украине дополнительные возможности для укрепления своей переговорной позиции в течение года.