ЕС обсудит передачу Украине замороженных российских активов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что на следующей неделе Совет Евросоюза по иностранным делам планирует обсудить вопрос передачи Украине замороженных российских активов. В эфире телеканала TVN он отметил, что предстоящее заседание может быть напряженным и драматичным.

По словам Сикорского, обсуждение будет сосредоточено на вопросах финансовой поддержки Украины. Министр уточнил, что участникам предстоит принять решение о том, использовать ли замороженные российские активы в качестве источника финансирования, а также предоставлять ли Украине дополнительные возможности для укрепления своей переговорной позиции в течение года.

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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили значительную часть валютных резервов РФ, сумма которых достигла около €300 млрд. Из них более €200 млрд размещены на счетах в странах ЕС, включая расчетно-клиринговую систему Euroclear в Бельгии.

Российским МИД неоднократно заявлял, что заморозка активов в Европе является актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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