Канаду парализовали протесты дальнобойщиков

Власти канадской провинции Онтарио, вслед за столицей страны ввели режим Чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков.

В регионе ужесточена ответственность за блокировку дорог. Теперь за данное правонарушение грозит штраф до 100 тысяч канадских долларов и год тюрьмы.

Посол в Оттаве: Канада ограничивает свои возможности санкциями против РФ

Премьер-министр провинции Даг Форд пообещал аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, кто участвует в протестах автомобилистов.

Во многих городах Канады, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, которые начали водители-дальнобойщики. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию.

Ранее инфляция в Канаде выросла до рекордного уровня за 30 лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияКоронавирусЗабастовкаКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры