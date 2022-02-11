Канаду парализовали протесты дальнобойщиков

Премьер-министр провинции Даг Форд пообещал аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, кто участвует в протестах автомобилистов.

Во многих городах Канады, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, которые начали водители-дальнобойщики. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию.

Ранее инфляция в Канаде выросла до рекордного уровня за 30 лет.

