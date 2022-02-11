Канаду парализовали протесты дальнобойщиков
Власти канадской провинции Онтарио, вслед за столицей страны ввели режим Чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков.
В регионе ужесточена ответственность за блокировку дорог. Теперь за данное правонарушение грозит штраф до 100 тысяч канадских долларов и год тюрьмы.
Премьер-министр провинции Даг Форд пообещал аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, кто участвует в протестах автомобилистов.
Во многих городах Канады, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, которые начали водители-дальнобойщики. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию.
Ранее инфляция в Канаде выросла до рекордного уровня за 30 лет.
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