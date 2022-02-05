Посол в Оттаве: Канада ограничивает свои возможности санкциями против РФ

Посол привел в пример малые модульные реакторы, которые требовались Канаде для обеспечения зеленого перехода и развития атомной энергетики. По его словам, в виду отсутствия своих разработок Канада обратилась к США, где нашла дорогие варианты, но не обратилась к РФ, где «нашла бы более выгодное решение».



Степанов отметил, что канадский бизнес рассматривает российский рынок как перспективный, товарооборот между странами растет, во многом за счет российского экспорта. Он добавил, что Москва всегда готова к сотрудничеству с Канадой, в частности, принимая во внимание схожих подходов в ряде отраслей - сельском хозяйстве, добыче ископаемых и других.

