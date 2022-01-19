Инфляция в Канаде выросла до рекордного уровня за 30 лет

Согласно ведомству, рост инфляции был вызван пандемией, сбоями с поставками товаров, повышением стоимости топлива. За минувший год цена бензина в стране выросла более, чем на треть.

Отмечается, что в результате продукты в магазинах выросли в цене в среднем на 3,4%. Для сравнения в 2020 году этот показатель был 0,7%.





