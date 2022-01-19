Инфляция в Канаде выросла до рекордного уровня за 30 лет
19 января 202221:50
Инфляция в Канаде за минувший год составила 4,8%, что стало максимумом с 1991 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бюро статистики страны.
Согласно ведомству, рост инфляции был вызван пандемией, сбоями с поставками товаров, повышением стоимости топлива. За минувший год цена бензина в стране выросла более, чем на треть.
Отмечается, что в результате продукты в магазинах выросли в цене в среднем на 3,4%. Для сравнения в 2020 году этот показатель был 0,7%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru