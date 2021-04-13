Канада заявила о первом случае тромбоза после вакцинации AstraZeneca в стране

Минздрав Канады заявил о первом в стране случае тромбоза, возникшего у пациента после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у привившегося образовался редкий тромб с низким уровнем тромбоцитов. Ранее в Канаде не было случаев таких осложнений после прививки. Минздрав добавил, что пострадавший был привит вакциной Covishield, это разновидность препарата, разработанная в Индии.