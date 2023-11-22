ФБР начало расследование взрыва на границе США и Канады

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование взрыва автомобиля на границе с Канадой, сообщило ведомство в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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Инцидент произошел на Радужном мосту на границе между двумя странами. ФБР координируется с правоохранительными органами штата.

По данным местного телевидения, двое находившихся в автомобиле погибли. Пограничник получил ранения.

Как сообщает телеканал Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.

Накануне в в магазине сети Walmart в городе Биверкрик штата Огайо произошла стрельба. Погиб один человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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