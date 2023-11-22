ФБР начало расследование взрыва на границе США и Канады
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование взрыва автомобиля на границе с Канадой, сообщило ведомство в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Инцидент произошел на Радужном мосту на границе между двумя странами. ФБР координируется с правоохранительными органами штата.
По данным местного телевидения, двое находившихся в автомобиле погибли. Пограничник получил ранения.
Как сообщает телеканал Fox News, ФБР рассматривает взрыв как попытку теракта.
Накануне в в магазине сети Walmart в городе Биверкрик штата Огайо произошла стрельба. Погиб один человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФБР начало расследование взрыва на границе США и Канады
- В Москве задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский
- СМИ: Прокурор потребовал шесть лет колонии для подростка за попытки поджечь военкоматы
- Критик назвал «неадекватной» стоимость выступления сына Михаила Круга
- Орбан призвал ЕС поменять стратегию из-за неудач Украины на фронте
- В Австрии на торги выставили замок XII века
- Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии
- Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизтоплива
- В Госдуме назвали блокировку YouTube сложно реализуемой
- Кабмин Финляндии подтвердил закрытие почти всех КПП на границе с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru