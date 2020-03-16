Канада закроет границы для иностранных граждан

Власти Канады приняли решение закрыть границу для граждан иностранных государств в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По словам Трюдо, ограничение на въезд иностранцев вводится в связи с тем, что в стране до сих пор не смогли замедлить распространение инфекции.

Кроме того, премьер в обращении к канадцам призвал их перенести свои зарубежные поездки. По последним данным, в Канаде зарегистрировано более 370 случаев заражения, один из них с летальным исходом.

Ранее сегодня российское правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев на территорию РФ с 18 марта до 1 мая.



