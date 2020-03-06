Канада выделила 20 млн долларов на исследования по коронавирусу

Власти Канады выделили из бюджета 20 млн долларов на исследования коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Канада увеличила свои изначальные инвестиции на 15 млн долларов. Отмечается, что средства смогут использовать более 40 исследовательских групп в стране.

В настоящее время коронавирус нового типа COVID-19, изначально зафиксированный в Китае в декабре прошлого года, продолжает распространяться по странам. Сегодня наиболее серьезные ситуации наблюдаются в Иране, Италии и Южной Корее.

В России зафиксированы на данный момент 6 случаев инфицирования, все шесть заразившихся россиян вернулись из Италии, один - в Нижний Новгород, пятеро - в Москву.

