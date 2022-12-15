Канада восстановила ограничения в отношении турбин для «Северного потока»

Власти Канады восстановили ограничительные меры в отношении турбин для трубопроводов «Северный поток» из-за «изменившихся обстоятельств», сообщили министр иностранных дел Мелани Жоли и глава министерства природных ресурсов Джонатан Уильямс.

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«С учетом того, что Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу "Северного потока 1", а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале», — следует из совместного заявления министров.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что восстановление работоспособности трубопровода осложняется неработающими турбинами Siemens, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСеверный Поток-2Канада
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