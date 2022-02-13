Канада приостановила работу своего посольства в Киеве

Это связано с «ухудшением ситуации в плане безопасности». «Мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим деятельность нашего посольства в Киеве», — следует из сообщения.

Как отметила министр, дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине продолжатся.

Напомним, семьи сотрудников посольства Словакии в Киеве и генконсульства в Ужгороде на фоне обострения ситуации на Украине отзываются на родину. Гражданам Словакии также рекомендовано воздержаться от поездок на Украину.

