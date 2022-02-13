Словакия отзывает своих дипломатов с Украины

«В связи с ее усложнением, МИД республики принял решение отозвать на родину семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде», — сообщил дипломат.

Гражданам Словакии также рекомендовано воздержаться от поездок на Украину.

Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и Североатлантический альянс прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное Киеву оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

