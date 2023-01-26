Канада отправит Украине танки Leopard 2

Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2 производства ФРГ. Об этом заявила глава Минобороны страны Анита Ананд, сообщило агентство РИА Новости.

Песков: поставка Западом танков Украине означает его прямую вовлеченность в конфликт

По мнению министра обороны Канады, немецкие танки обеспечат преимущество Украины перед Россией благодаря своей подвижности и мощи.

Глава оборонного ведомства добавила, что Канада передаст вооружение в течение ближайших недель, количество танков может быть увеличено в координации с союзниками.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия воспринимает поставку вооружения США и другими странами «коллективного Запада» на Украину как их прямую вовлеченность в конфликт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПоставкиТанкиКанада
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