Песков: поставка Западом танков Украине означает его прямую вовлеченность в конфликт
Россия воспринимает поставку вооружений США и другими странами «коллективного Запада» на Украину как их прямую вовлеченность в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в четверг.
Накануне президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams, а правительство Германии подтвердило, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Президент Украины Владимир Зеленский после положительного решения Вашингтона о поставке Украине танков заявил, что Запад должен также поставить Киеву самолеты и ракеты большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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