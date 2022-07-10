Канада объявила о планах по расширению антироссийских санкций

Канада планирует ввести новые санкции против ряда отраслей промышленного производства России, сообщает МИД страны.

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Оттава расширит уже имеющиеся ограничения против нефтяного, газового и химического секторов, включением в санации промышленного производства. По данным канадского внешнеполитического ведомства, новые ограничения будут использоваться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.

После новых ограничений у бизнеса Канады будет два месяца на завершение контрактов с упомянутыми отраслями.

Тем временем, в Канаде принято решение вернуть турбину Siemens, предназначенную для обслуживания газопровода «Северный поток», Германии. Немецкие власти не сообщили, доставлена турбина или нет.

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