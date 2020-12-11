Канада и США решили не открывать границы из-за пандемии COVID-19 до 21 января

В своем аккаунте в Twitter Блэр написал, что запрет на необязательные поездки является необходимым условием для поддержания безопасности граждан обеих стран из-за длящейся пандемии COVID-19. Граница США и Канады была закрыта в полночь 21 марта по канадскому времени. Под запрет попали все туристические и развлекательные поездки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ограничения будут сняты лишь тогда, когда привычный режим перемещения через границу не будет нести опасность для жителей обеих стран.

Канада и США граничат на протяжении около 9 тысяч км, это самая длинная сухопутная граница между двумя странами в мире.

