Канада и США решили не открывать границы из-за пандемии COVID-19 до 21 января
Канада и США продлили договор о закрытых границах из-за пандемии коронавирусной инфекции до 21 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадского министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.
В своем аккаунте в Twitter Блэр написал, что запрет на необязательные поездки является необходимым условием для поддержания безопасности граждан обеих стран из-за длящейся пандемии COVID-19. Граница США и Канады была закрыта в полночь 21 марта по канадскому времени. Под запрет попали все туристические и развлекательные поездки.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ограничения будут сняты лишь тогда, когда привычный режим перемещения через границу не будет нести опасность для жителей обеих стран.
Канада и США граничат на протяжении около 9 тысяч км, это самая длинная сухопутная граница между двумя странами в мире.
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