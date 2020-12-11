Число погибших от COVID-19 в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне
За время пандемии в США от коронавируса погибло больше человек, чем во время Второй мировой войны. Об этом пишет Business Insider.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США от коронавируса скончались более 292 тысяч человек. Количество умерших как минимум на тысячу превышает число военных потерь страны в годы Второй мировой войны.
Соединенные штаты лидируют в списке стран по числу заражений коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 зарегистрировали более 15,6 миллионов раз. Во всем из-за коронавируса скончались более 1,5 миллиона человек.
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