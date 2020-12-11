Число погибших от COVID-19 в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне

За время пандемии в США от коронавируса погибло больше человек, чем во время Второй мировой войны. Об этом пишет Business Insider.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США от коронавируса скончались более 292 тысяч человек. Количество умерших как минимум на тысячу превышает число военных потерь страны в годы Второй мировой войны.