Кампания по выборам президента началась в Туркмении

Избирательная кампания по выборам президента началась в Туркмении. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. Тогда на этот пост в стране претендовали восемь политиков.

Согласно законодательству, выдвижение кандидатов в Туркмении возможно для групп граждан и тех политических партий, которые были зарегистрированы до дня назначения выборов. Если кандидата в президенты назначают группы граждан, то он должен быть поддержан не менее, чем десятью тысячами подписей избирателей. Три действующие политические партии выдвигают своих кандидатов на съездах.

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Президентом Туркмении может стать гражданин страны, который родился в ней. При этом он должен в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживать и работать на ее территории, быть не моложе сорока лет, а также владеть государственным языком.

Претендент на главную государственную должность страны избирается народом на семь лет и вступает на пост с момента принесения присяги.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ПолитикаИзбиратели ТуркменияПрезидентВыборы
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