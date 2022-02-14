Избирательная кампания по выборам президента началась в Туркмении. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. Тогда на этот пост в стране претендовали восемь политиков.

Согласно законодательству, выдвижение кандидатов в Туркмении возможно для групп граждан и тех политических партий, которые были зарегистрированы до дня назначения выборов. Если кандидата в президенты назначают группы граждан, то он должен быть поддержан не менее, чем десятью тысячами подписей избирателей. Три действующие политические партии выдвигают своих кандидатов на съездах.