Кампания по выборам президента началась в Туркмении
Избирательная кампания по выборам президента началась в Туркмении. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. Тогда на этот пост в стране претендовали восемь политиков.
Согласно законодательству, выдвижение кандидатов в Туркмении возможно для групп граждан и тех политических партий, которые были зарегистрированы до дня назначения выборов. Если кандидата в президенты назначают группы граждан, то он должен быть поддержан не менее, чем десятью тысячами подписей избирателей. Три действующие политические партии выдвигают своих кандидатов на съездах.
Президентом Туркмении может стать гражданин страны, который родился в ней. При этом он должен в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживать и работать на ее территории, быть не моложе сорока лет, а также владеть государственным языком.
Претендент на главную государственную должность страны избирается народом на семь лет и вступает на пост с момента принесения присяги.
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