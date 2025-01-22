«Калашников» испытал в зоне спецоперации антидроновые опоры для оружия

Отмечается, что новое изделие было разработано в 2024 году и было высоко оценено проходящими службу в зоне СВО военными.

Опора является складной треногой с подвижным станком. Станок позволяет закрепить оружие для уничтожения открыто расположенных солдат противника на расстоянии до 1000 метров или малоразмерных беспилотников на дальности до 300 метров. В зависимости от модификации на нем могут быть установлены автоматы Калашникова либо один или два пулемета.

Вес регулируемой по высоте опоры составляет от 15 до 38 кг. На нее можно установить оптико-электронные прицелы, кроме того, изделие оснащено открытым механическим прицелом. В концерне отметили, что готовы производить изделия для российских военнослужащих в требуемых количествах.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о продолжении разработок самолета нового поколения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

