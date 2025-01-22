«Калашников» испытал в зоне спецоперации антидроновые опоры для оружия
Концерн «Калашников» испытал в зоне спецоперации России на Украине опору для поражения беспилотников огнем стрелкового оружия. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.
Отмечается, что новое изделие было разработано в 2024 году и было высоко оценено проходящими службу в зоне СВО военными.
Опора является складной треногой с подвижным станком. Станок позволяет закрепить оружие для уничтожения открыто расположенных солдат противника на расстоянии до 1000 метров или малоразмерных беспилотников на дальности до 300 метров. В зависимости от модификации на нем могут быть установлены автоматы Калашникова либо один или два пулемета.
Вес регулируемой по высоте опоры составляет от 15 до 38 кг. На нее можно установить оптико-электронные прицелы, кроме того, изделие оснащено открытым механическим прицелом. В концерне отметили, что готовы производить изделия для российских военнослужащих в требуемых количествах.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о продолжении разработок самолета нового поколения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
- Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова
- Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы
- В России подешевели огурцы и яйца
- Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию
- Поезд в Индии сбил 12 человек из другого экспресса из-за паники
- Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины
- Британские ВМС проследят за исследовательским судном «Янтарь»
- «Денег не хватает»: Дрессировщик Куклачев пожаловался на маленькую пенсию
- Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru