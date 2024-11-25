ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация «Ростех».
Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что возможности истребителя позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять управляемые и неуправляемые авиационные средства поражения.
Указывается, что новые самолеты прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы. Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-34 также может выполнять задачи воздушной разведки.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что Россия производит сама абсолютное большинство вооружений, хотя и сотрудничает с некоторыми странами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru