Кадыров заявил о подготовке к второму этапу операции «Возмездие» на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал подготовку к второму этапу специальной отдельной операции «Возмездие», первый этап которой прошел на Украине в конце октября. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал RT.

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Чеченский лидер заявил, что готовящаяся операция будет еще более жестокой, чем октябрьский этап.

Ранее Кадыров заявил, что вопросы мобилизации в России решает президент страны и компетентные органы. Он отметил, что информация о продолжении мобилизации является провокацией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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