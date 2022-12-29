Кадыров пообещал никогда не баллотироваться в президенты России
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии заявил, что он как гражданин России имеет право баллотироваться на выборах президента страны, но никогда не станет этого делать.
Кадыров утверждает, что тем более это «практически невозможно» после того, как этим государством управлял «мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный».
Также глава Чечни пожелал долго править нынешнему президенту России Владимиру Путину. Он пообещал, что будет ему помогать.
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