Кадыров пообещал никогда не баллотироваться в президенты России

Кадыров утверждает, что тем более это «практически невозможно» после того, как этим государством управлял «мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный».

Также глава Чечни пожелал долго править нынешнему президенту России Владимиру Путину. Он пообещал, что будет ему помогать.



