Кадыров заявил, что его имя является самым главным титулом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает самым важным в жизни быть самим собой. По его словам, звание главы региона для него не имеет столь большого значения, как собственное имя. Об этом он сказал на совещании с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов.

«Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким», — сказал он.