Кадыров заявил, что его имя является самым главным титулом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает самым важным в жизни быть самим собой. По его словам, звание главы региона для него не имеет столь большого значения, как собственное имя. Об этом он сказал на совещании с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов.
«Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким», — сказал он.
Кадыров отметил, что, несмотря на слухи о его состоянии здоровья, он ушел в отпуск по собственному желанию. Он также подчеркнул, что был избран народом и не придает значения разговорам о своей отставке, поскольку для него самым важным титулом всегда было его имя.
Ранее пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов сообщил, что Кадыров, находясь в отпуске, уделяет больше времени семье, оставаясь в курсе происходящего в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru