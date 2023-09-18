Кадыров: Потери ВСУ «перевалили все мыслимые грани»

Он отметил, что имеет в виду потери как живой силы, так и украинской техники. По словам Кадырова, отряд Охотника, входящий в спецназ «Ахмат», не дает украинским войскам закрепиться на новых позициях благодаря ствольной артиллерии и беспилотникам.

На размещенных кадрах заметно, что все Серебряное лесничество кременского направления хорошо просматривается с воздуха. Опытные операторы дронов в такой обстановке могут наносить точные удары.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

